Avellino: pronto un nuovo ingresso nella rosa, focus sull'avvio del 2024 Si corre verso la ripresa della preparazione con il Latina nel mirino

Pausa del torneo ormai verso la conclusione perché il ritorno in campo per la ventesima giornata del girone C di Serie C è in programma per il weekend dell'Epifania e le squadre riprenderanno la preparazione non solo per aspetti atletici, ma anche e soprattutto quelli tattici: subito match decisivi nella ripartenza come nel caso dell'Avellino. Dentro l'esterno sinistro Daniele Liotti e nelle prossime ore il centrocampista Antonio De Cristofaro: il primo accordo è stato ufficializzato dal club biancoverde in chiusura del 2023. De Cristofaro saluterà, invece, il Picerno per ritrovare Michele Pazienza con cui ha condiviso l'avventura con l'Audace Cerignola: nuove risorse per il tecnico di San Severo e non dovrebbero risultare come gli unici movimenti di mercato da parte della società irpina, pronta a salutare qualche pedina.

Sabato e domenica la ripartenza per il girone C

L'Avellino affronterà prima il Latina sabato al "Francioni", poi la capolista Juve Stabia sabato 13 al “Partenio-Lombardi”. Con il divario di 8 punti tra le vespe e i lupi appare chiara l'importanza del match a gennaio e sarà determinante anche il risultato precedente per inquadrare il valore della gara in programma in Irpinia tra meno di 15 giorni. Sarà ripresa nel girone C con due derby, con Benevento-Turris e con Sorrento-Giugliano in programma al "Viviani" di Potenza. Sarà sfida casalinga per la Juve Stabia col Monterosi Tuscia. La prima squadra campana a scendere in campo nel 2024 sarà la Casertana, ospite del Monopoli sabato con calcio d'inizio alle 14.