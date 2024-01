Avellino: ecco come riparte verso il match con il Latina In giornata il primo allenamento nel 2024 per i biancoverdi al "Partenio-Lombardi"

Ripresa della preparazione per l'Avellino fissata per le 16 allo stadio "Partenio-Lombardi" con stampa e tifosi in tribuna Montevergine. I biancoverdi si alleneranno con l'impianto sportivo di contrada Zoccolari a porte aperte. Da domani sarà, invece, modalità a porte chiuse per lavorare lontano da occhi indiscreti e alzare il livello di concentrazione verso il primo match del 2024. Sabato (ore 16.15) l'Avellino sarà ospite del Latina al "Francioni" per una gara già cruciale nell'obiettivo di presentarsi con il divario almeno confermato alla sfida contro la capolista Juve Stabia, in programma sabato 13 (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi".

Dentro De Cristofaro nel primo allenamento del 2024

Nel primo allenamento del 2024 è prevista la presenza di Antonio De Cristofaro. Il centrocampista saluta il Picerno ed è pronto a iniziare una nuova avventura in carriera ritrovando Michele Pazienza con cui ha condiviso l'esperienza all'Audace Cerignola. A Latina il tecnico di San Severo non potrà contare su Thiago Cionek, sicuro assente per squalifica a causa del quinto giallo in campionato rimediato a Crotone nell'ultima gara del 2023.

Programma allenamenti

Martedì ore 16 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Mercoledì ore 10.30 (porte chiuse)

Giovedì ore 15.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 11 (porte chiuse)