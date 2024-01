Latina-Avellino: ecco il numero dei biglietti per il settore ospiti Orari e modalità di acquisto dei tagliandi a disposizione dei supporter biancoverdi

Si conferma quanto definito dall'ONMS con la determinazione del 20 dicembre scorso. I residenti nella provincia irpina potranno acquistare i biglietti per la gara Latina-Avellino esclusivamente per il settore ospiti del "Francioni" e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell'US Avellino. Saranno 1500 i tagliandi a disposizione della tifoseria ospite per il match in programma sabato (ore 16.15) e valido il ventesimo turno, il primo del girone di ritorno del campionato di Serie C.

Il comunicato ufficiale

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista della gara Latina – Avellino che verrà disputata sabato 6 gennaio 2024 alle ore 16.15, è attiva la prevendita per il settore ospiti dello stadio “Domenico Francioni”. I ticket avranno un prezzo di € 10,00 + diritti prevendita e saranno acquistabili online sul portale ciaotickets (consultabili al seguente link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/latina-avellino-calcio) o presso i punti vendita abilitati. I residenti in provincia di Avellino potranno acquistare solo il settore ospiti (1500 posti) e potranno farlo solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’U.S. Avellino. La vendita dei biglietti è già attiva e terminerà alle ore 19.00 di venerdì 5 gennaio 2024".