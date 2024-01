Avellino: ecco anche De Cristofaro. Alcune assenze alla ripresa Primo allenamento nel 2024 per i biancoverdi al "Partenio-Lombardi"

Antonio De Cristofaro ha preso parte al primo allenamento dell'Avellino nel 2024. La società biancoverde ha ufficializzato l'accordo con il centrocampista pugliese, classe 2000, protagonista a Picerno dall'agosto 2021 e ha raggiunto il "Partenio-Lombardi" per mettersi subito a disposizione di Michele Pazienza. Il tecnico di San Severo ritrova De Cristofaro, già allenato nella stagione 2020/2021 a Cerignola. Subito in gruppo l'ex rossoblu che ha firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2026.

Lontani dal gruppo Russo, Sgarbi, Casarini e Gori

Come nel finale del 2023 Daniele Liotti ha proseguito la preparazione in gruppo al pari di Ignacio Lores Varela, al rientro da un infortunio. Si conferma, invece, almeno in avvio di settimana l'assenza di Gabriele Gori: palestra per l'attaccante fiorentino. Gestione del lavoro per Raffaele Russo, Lorenzo Sgarbi e Federico Casarini. Lontano dal gruppo alla ripresa anche Enis Tozaj.