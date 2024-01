Avellino: una novità in difesa e due jolly dal mercato verso Latina Sabato (ore 16.15) la sfida al "Francioni" per i lupi: nel weekend via al girone di ritorno

Con Antonio De Cristofaro e Daniele Liotti, volti nuovi verso la seconda parte della stagione e subito in gruppo, ma con alcune assenze nel primo allenamento settimanale. Così l'Avellino ha ripreso la preparazione nel 2024. Lorenzo Sgarbi ha saltato la prima seduta del nuovo anno a causa dell'influenza, superata da Gabriele Gori. L'attaccante fiorentino non era in gruppo nella giornata di ieri: ha svolto solo lavoro in palestra, ma appare pronto al ritorno sul sintetico per gli aspetti tattici verso la gara con il Latina, in programma sabato pomeriggio al "Francioni".

Un sicuro assente, manca lo sprint per cinque pedine

Resta lontano dalla condizione utile per il ritorno in campo Federico Casarini in compagnia di Raffaele Russo, Erasmo Mulè, Enis Tozaj e Davide Mazzocco, fuori lista per il campionato come Felice D'Amico. In attesa del recupero di Sgarbi c'è il nodo legato a chi occuperà il ruolo di terzo a sinistra nella difesa a 3. A Latina non ci sarà Thiago Cionek per squalifica e Simone Benedetti è pronto a prendersi una maglia da titolare. Per la trasferta in terra pontina sono 1500 i biglietti a disposizione dei residenti nella provincia irpina unicamente per il settore ospiti e se sottoscrittori della fidelity card del club biancoverde.