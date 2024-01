VIDEO | Liotti e De Cristofaro: le prime parole da calciatori dell'Avellino La carica delle due nuove pedine nella rosa biancoverde verso la prima gara del 2024

Verso l'Epifania l'appuntamento con i tifosi come accaduto per il Natale ed ecco le prime parole da calciatori dell'Avellino per Daniele Liotti e Antonio De Cristofaro. Subito nel gruppo biancoverde a disposizione di Michele Pazienza, sguardo rivolto al match con il Latina per l'esterno calabrese e il centrocampista pugliese, reduce dall'avventura da protagonista col Picerno e che ritrova Pazienza dopo l'esperienza condivisa a Cerignola. La carica delle due nuove pedine nella rosa del club irpino in apertura del 2024 con gare subito cruciali: la trasferta di Latina, in programma sabato (ore 16.15) al "Francioni", e la sfida casalinga con la Juve Stabia, in programma sabato 13 (ore 20.45).

L'intervista a Daniele Liotti e Antonio De Cristofaro

In aggiornamento