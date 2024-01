Avellino: "Partenio-Lombardi" con una nuova capienza nel 2024, le ultime La prospettiva per l'impianto sportivo nella seconda parte della stagione

Quanto prefigurato nelle ultime settimane del 2023 sta prendendo forma. Lo stadio "Partenio-Lombardi" sarà soggetto a un'ulteriore aumento di capienza. Con l'installazione di nuove sedute individuali nelle tribune Montevergine (900) e Terminio (400) ci saranno 1300 posti in più nell'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Sul finale dell'ottobre scorso fu già incrementata di mille unità la quota relativa agli ingressi in Curva Sud con lavori effettuati nei settori per rendere esecutiva quella che era una prima ordinanza in deroga, firmata dal sindaco di Avellino, Gianluca Festa, eccezionalmente per la gara contro il Monterosi Tuscia.

Curva Sud chiusa con la Juve Stabia

Si va verso una nuova capienza da 9mila posti per il 2024. Per la prima gara casalinga dell'Avellino, il derby con la Juve Stabia, nel nuovo anno il "Partenio-Lombardi" si presenterà però con la Curva Sud chiusa in virtù del provvedimento del giudice sportivo della Lega Pro determinato da quanto accaduto nel derby col Benevento, ma con nuovi biglietti nelle due tribune. La prima occasione utile per l'effettiva quota da 9mila è la sfida Avellino-Sorrento, in programma lunedì 29 (ore 20.45).