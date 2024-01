Avellino - Juve Stabia: ecco l'esito del ricorso avverso la Curva Sud chiusa Il dispositivo della Corte Sportiva d'Appello - II sezione dopo il reclamo del club biancoverde

La Corte Sportiva d'Appello - II sezione, composta dal presidente Pasquale Marino, dal vice presidente Maurizio Borgo, dal componente (relatore) Stefano Toschei e dal rappresentante AIA Antonio Cafiero, ha respinto il reclamo dell'US Avellino avverso la decisione di chiudere la Curva Sud dello stadio "Partenio-Lombardi" per la seconda successiva al provvedimento assunto dopo Benevento - Avellino, ovvero per Avellino - Juve Stabia. Sabato 13, con calcio d'inizio alle 20.45, il match si giocherà il settore privo di spettatori.

Il dispositivo della Corte Sportiva d'Appello

"Nell'udienza fissata il 3 gennaio 2024, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo n. 0139/CSA/2023-2024, proposto dalla società U.S. Avellino 1912 S.r.l. in data 19.12.2023 avverso la sanzione dell'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Sud, destinato ai sostenitori della società ospitante, privo di spettatori e ammenda di € 1.000,00 inflitta alla reclamante, in relazione alla gara Benevento/Avellino del 10.12.2023; udito l'Avv. Filippo Pandolfi per la reclamante; ha pronunciato il seguente dispositivo. Respinge il reclamo in epigrafe. Dispone la comunicazione alla parte con Pec".

Clicca qui per il dispositivo n. 0101 CSA del 3 gennaio 2024