Latina-Avellino, Pazienza: "Servirà coraggio nel girone di ritorno" È la vigilia del primo match nel 2024 per i biancoverdi

Michele Pazienza ha presentato il match Latina-Avellino, in programma domani (ore 16.15) al "Francioni". Lupi con De Cristofaro e Liotti in gruppo verso la prima gara del 2024. È la vigilia dell'apertura del girone di ritorno, poi i biancoverdi affronteranno in casa la capolista Juve Stabia (sabato ore 20.45 al "Partenio-Lombardi"). "La squadra è pronta. Dovrà essere coraggiosa per la seconda parte della stagione dando il massimo come già accaduto. - ha spiegato Pazienza - Affronteremo una squadra organizzata, difficile se non presa con l'atteggiamento giusto. Occorrerà la miglior prestazione per venirne fuori".

Su Liotti e De Cristofaro: "Il mercato? Considero questa finestra del percorso una distrazione, ma che non vale solo per noi, lo è per tutti. - ha aggiunto il tecnico dell'Avellino - Dobbiamo fare in modo di renderla un'opportunità per tutti. Ringrazio la società per lo sforzo, per arrivare a Liotti e De Cristofaro e aggiungere subito due pedine a una rosa che aveva già tanta qualità. La società è stata pronta a individuare calciatori utili e resterà vigile".

Su Sgarbi e Gori verso Latina: "Liotti ha bisogno di mettere minuti. Viene da mesi di stop senza gare ufficiali. Questo intacca la sua condizione generale, ma sta bene. Serve solo il minutaggio. De Cristofaro ha sempre giocato e, infatti, è subito disponibile. Sgarbi ha avuto l'influenza per un giorno, Gori ha avuto qualche problema in più, ma ci sarà".