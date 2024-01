Latina-Avellino: Pazienza perde un difensore per il primo match del 2024 Sono quattro gli indisponibili per infortunio. Prima convocazione per i due volti nuovi

Trauma contusivo al compartimento esterno del ginocchio destro per Simone Benedetti e il difensore dell'Avellino non figura nell'elenco dei convocati diramato da Michele Pazienza per il match contro il Latina, in programma domani (ore 16.15) al "Francioni". Benedetti si sottoporrà ad esami strumentali nelle prossime ore e raggiunge Federico Casarini, Raffaele Russo ed Enis Tozaj nella lista degli indisponibili. Davide Mazzocco resta l'unico fuori lista per il campionato. Felice D'Amico giocherà con il Fiorenzuola in prestito la seconda parte del campionato. Prima convocazione per i due volti nuovi, Daniele Liotti e Antonio De Cristofaro. Regolarmente a disposizione nel pacchetto offensivo, come anticipato da Pazienza in conferenza stampa, Lorenzo Sgarbi e Gabriele Gori.

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti

Difensori: Ricciardi, Tito, Falbo, Mulè, Cancellotti, Rigione, Nosegbe-Susko, Liotti

Centrocampisti: Sannipoli, Palmiero, Maisto, Armellino, Dall’Oglio, De Cristofaro, D’Angelo, Pezzella

Attaccanti: Varela, Patierno, Sgarbi, Marconi, Gori