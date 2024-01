Alle 16.15 Latina-Avellino, ecco le probabili formazioni Convocati Liotti e De Cristofaro che però non dovrebbero partire dal primo minuto

Archiviata la sosta torna il campionato di serie C l'Avellino riparte dal "Francioni" di Latina. Assente il difensore Simone Benedetti a causa di un trauma contusivo al compartimento esterno del ginocchio destro che lo ha escluso dalla lista dei convocati dove ci sono invece i due nuovi acquisti Daniele Liotti e Antonio De Cristofaro che però non dovrebbero partire dal primo minuto. Pazienza è orientato a schierare questo 3-5-2: Ghidotti; Cancellotti, Rigione, Mulè; Ricciardi, Varela, Palmiero, Armellino, Tito; Patierno, Sgarbi. Modulo speculare per i pontini, Di Donato dovrebbe proporre Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis; Ercolano, Riccardi, Paganini, Di Livio, Crecco; Fella, Jallow.