E' un Avellino forza 5: manita al Latina per ripartire Tripletta di Patierno, Sgarbi e De Cristofaro per stendere i pontini già nel primo tempo

Al “Francioni” va in scena Latina-Avellino, irpini per ripartire con il piede giusto nel 2024. Pazienza riporta Armellino in difesa per sostituire l'infortunato Benedetti e inserisce subito De Cristofaro in mediana. In attacco coppia Sgarbi-Patierno. Modulo speculare per Di Donato con l'ex Fella e Fabrizi davanti.

PRIMO TEMPO

Il primo pericolo lo porta il Latina: su errore di Rigione, Fabrizi non inquadra lo specchio della porta. All'11' passa l'Avellino: lancio illuminante di Palmiero per Sgarbi che elude il fuorigioco e a tu per tu con Cardinali mantiene la calma per l'1-0. Al 23' rigore per i lupi per fallo su De Cristofaro. Dal dischetto Patierno fa 2-0. Passano solo tre minuti e l'Avellino cala il tris: bella trama Sgarbi-De Cristofaro-Ricciardi, alla fine Patierno deve solo appoggiare in rete. Al 38' arriva anche il 4-0 con De Cristofaro che spedisce lemme lemme il pallone in porta dopo l'infortunio in uscita di Cardinali. Il Latina non c'è più in campo e prima dell'intervallo arriva anche la tripletta di Patierno, ancora su assist di Ricciardi. Squadre a riposo: Avellino straripante, partita già in ghiaccio.

SECONDO TEMPO

Molto poco da segnalare nella ripresa, che si gioca per onor di firma. L'Avellino controlla agevolmente gli sporadici tentativi del Latina di impensierirlo. Al 55' Ghidotti si oppone alla conclusione sottomisura di Paganini. Ci prova anche Patierno ma il poker personale non arriva. Il match, già ampiamente segnato nel primo, tempo offre ben poco fino al triplice fischio. Da registrare i primi minuti in biancoverde anche per Daniele Liotti. Finisce così, con la manita dei lupi al “Francioni”. Avellino che riparte a mille e nel segno del 5: 5-0 e quinto risultato utile consecutivo.