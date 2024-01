Latina-Avellino 0-5, Ricciardi: "Segnale forte, vogliamo ripeterci sabato" Le dichiarazioni dell'esterno biancoverde dopo il match del "Francioni"

Tra i più positivi della cinquina al Latina c'è l'esterno biancoverde Manuel Ricciardi. Ecco le sue dichiarazioni a fine gara. "Era di importanza cruciale vincere oggi, volevamo lanciare un segnale forte fin dall'inizio e ci siamo riusciti. Con l'arrivo del nuovo anno, avevamo intenzione di iniziare in modo particolarmente deciso, soprattutto da un punto di vista personale. Volevamo dare un chiaro segnale a tutti. L'impressione su De Cristofaro è stata positiva fin dai primi allenamenti. È un bravo ragazzo, così come Liotti. Juve Stabia? Sarà un match molto importante, campionato ancora molto lungo, ma giochiamo in casa e dobbiamo fare una grande prestazione per noi e per i tifosi".