Avellino: la cinquina delle nuove certezze, ora testa alla Juve Stabia Sabato (ore 20.45) il derby al "Partenio-Lombardi". Alle 18.30 vespe in campo col Monterosi

La necessità di ripartire con forza e l'Avellino ha aperto il 2024 come aveva chiuso il girone d'andata vincendo in trasferta e piazzando un colpo clamoroso nelle certezze già costruite e rafforzate al "Francioni". In terra pontina arriva una cinquina, maturata tutta nel primo tempo, superando un avvio di gara non semplice che lo stesso tecnico dei lupi, Michele Pazienza, ha sottolineato nel post-gara. Si allunga la striscia di gare senza gol subiti. Dalla crisi motivata dalle due sconfitte consecutive in campionato contro il Giugliano e il Picerno l'Avellino è ripartito innanzittutto dai clean sheet. L'unico gol subito nelle ultime 7 gare ufficiali è quello firmato da Philip Yeboah nei tempi supplementari del quarto di finale di Coppa Italia di Serie C contro la Lucchese. In campionato i biancoverdi sono alla quinta gara con la porta inviolata: un dato che inevitabilmente offre garanzie nel cammino.

Subito De Cristofaro. Intesa Sgarbi-Patierno

Lorenzo Sgarbi risulta ancora una volta come l'uomo del cambio di passo. Per superare la fase critica dei primi minuti ha sfoderato una nuova ripartenza da categoria superiore: corsa, controllo di tempo e spazio per superare l'estremo difensore avversario e realizzare l'1-0 che ha cambiato il match al minuto 11. Da lì in avanti Antonio De Cristofaro ha mostrato subito il potenziale a disposizione e di nuovo al servizio di Pazienza come a Cerignola nel 2020/2021. Il centrocampista pugliese, voluto dal tecnico per inserire quelle caratteristiche che mancavano in mediana all'Avellino, ha conquistato il calcio di rigore del raddoppio, ha innescato il tris e ha firmato il poker. C'è poi Cosimo Patierno, da tripletta nel primo tempo, implacabile nel momento utile delle ultime gare giocate dai lupi. E nel pokerissimo al 45' si aggiunge la qualità di non subire nemmeno su un potenziale calo di attenzione, determinato dalla tranquillità per il largo vantaggio: miglior ripartenza, di fatto, non poteva esserci per l'Avellino che dalle prossime ore metterà nel mirino il derby con la capolista Juve Stabia, impegnata alle 18.30 contro il Monterosi Tuscia al "Menti" dopo un turno di sole vittorie per le inseguitrici delle vespe fino al sesto posto, in attesa degli altri risultati che completeranno la ventesima giornata del girone C.