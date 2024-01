Avellino: un attaccante appare pronto all'ingresso In uscita due pedine e occhio all'evoluzione della rosa biancoverde

Cinquina al Latina, divario accorciato dal primo posto, ora distante 6 punti, con la sfida contro la capolista Juve Stabia, fermata dal Monterosi Tuscia, nel mirino e con un attaccante pronto all'ingresso nella rosa: così l'Avellino ha aperto la settimana che porterà al big match contro le vespe, in programma sabato (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi". Ernesto Starita, in uscita dal Monopoli con un contratto in scadenza a giugno, dovrebbe, salvo clamorosi colpi di scena, far parte del reparto offensivo a disposizione di Michele Pazienza per la seconda parte della stagione.

Marconi e Russo rischiano meno spazio

L'attaccante partenopeo classe '96, in campo sabato nel match giocato dai pugliesi contro la Casertana, ha realizzato 11 gol nel girone d'andata e può garantire maggior equilibrio e imprevedibilità nelle coppie immaginate per l'attacco. Per Starita c'è un contratto con scadenza 30 giugno 2026 e non sono previsti altri movimenti tra il Monopoli e l'Avellino. Naturalmente con l'aggiunta di una pedina la posizione di altri calciatori può risultare diversa. In quest'ottica va monitorata la prospettiva di Raffaele Russo, limitato da infortuni muscolari dopo il ritorno in campo, e Michele Marconi, in panchina in tre delle ultime quattro gare, da soli cinque minuti di impiego nel match con il Taranto e che non segna dalla vittoria firmata dai lupi a Catania (0-2) il 29 ottobre scorso.

La prospettiva in uscita

In uscita ci sono Davide Mazzocco, rimasto unico fuori lista dopo la cessione di Felice D'Amico in prestito al Fiorenzuola, Luca Falbo e, in virtù del contratto in scadenza a giugno anche Federico Casarini può salutare Avellino in caso di nuove chance altrove.