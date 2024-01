Avellino: nuova capienza per il "Partenio-Lombardi", la prospettiva e l'attesa Intervista all'assessore alla pubblica istruzione, sport e sicurezza, Giuseppe Giacobbe

Cresce l'attesa per il big match della ventunesima giornata del girone C di Serie C, Avellino - Juve Stabia, in programma sabato (ore 20.45) allo stadio "Partenio-Lombardi". L'impianto sportivo di contrada Zoccolari si presenterà con la Curva Sud chiusa come da provvedimento della Lega Pro dopo quanto accaduto nel settore ospiti nel match Benevento - Avellino, ma la prospettiva che si conferma è quella di un incremento di posti in tribuna Terminio (400) e in tribuna Montevergine (900) con lavori già immaginati sul finale del 2023 per l'aumento di capienza, come già avvenuto per la Curva Sud.

Il parere dei Vigili del Fuoco, poi riunione in Prefettura

"Noi ci siamo attivati come Comune per cercare di installare i 1300 posti tra la tribuna Terminio e la tribuna Montevergine. - ha affermato l'assessore allo sport del Comune di Avellino, Giuseppe Giacobbe - Siamo ancora in una sorta di fase di stallo perché purtroppo dobbiamo aspettare il parere dei Vigili del Fuoco sul progetto presentato. Ora attendiamo la risposta innanzitutto e poi attendiamo la Prefettura per la convocazione della Commissione dei Pubblici Spettacoli. Ottimismo? Noi stiamo cercando di fare il possibile e ci siamo attivati per fare il possibile, per i posti e per la partita di sabato, però più di questo non possiamo fare. Altre soluzioni? Tutto passerà per le decisioni in commissione".