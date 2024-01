VIDEO | Avellino: nuovi sediolini nelle tribune al "Partenio-Lombardi" Lavori sugli spalti verso il big match con la Juve Stabia, in programma sabato (ore 20.45)

Cresce l'attesa per il big match tra l'Avellino e la Juve Stabia, in programma sabato (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi". Lupi in campo per il secondo allenamento settimanale con l'impianto sportivo di contrada Zoccolari aperto alla stampa e ai tifosi e interessato da lavori sugli spalti per nuove sedute individuali. Via all'installazione dei sediolini in Tribuna Terminio, poi l'incremento dei posti è previsto anche in Tribuna Montevergine per un incremento di 1300 posti (400 in Terminio, 900 in Montevergine).

Attesa per il numero totale dei biglietti

La prevendita dei biglietti per il match non è ancora iniziata. La Curva Sud resterà chiusa per effetto del provvedimento del giudice sportivo della Lega Pro dopo quanto accaduto nel settore ospiti nel match Benevento - Avellino, ma si corre verso un aumento di capienza per le due tribune. Nelle prossime ore in Prefettura con un tavolo tecnico sarà chiarita la prospettiva dando l'ok alla vendita dei tagliandi per assistere alla gara sugli spalti del "Partenio-Lombardi". Appare esclusa la possibilità per gli abbonati alla Curva Sud, ma non è ancora ufficiale: l'effetto del provvedimento dovrebbe ricadere su tutti i titolari dell'abbonamento in curva, ma c'è attesa per le decisioni nelle prossime ore.