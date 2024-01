Avellino: c'è Llano per la fascia destra, le ultime dal "Partenio-Lombardi" Accordo e visite mediche per l'esterno argentino, reduce dall'avventura in Primera Nacional

Prosegue la preparazione per l'Avellino. Allenamento mattutino con palestra e poi lavoro sul sintetico del "Partenio-Lombardi" per i lupi. Federico Casarini, Raffaele Russo ed Enis Tozaj hanno svolto solo differenziato, ma l'obiettivo è il ritorno tra i convocati per il derby con la Juve Stabia, in programma sabato (ore 20.45). Palestra e terapie per Simone Benedetti, di fatto out anche per la sfida contro le vespe.

L'esterno è a Roma, visite mediche e firma

Nel frattempo sprint per la fascia destra in chiave mercato. L'Avellino è pronto a inserire Manuel Llano. L'esterno argentino ha raggiunto Roma nelle scorse ore e si sottoporrà alle visite mediche prima di firmare il contratto con i biancoverdi. La società irpina punta decisa sul classe '99, reduce dall'avventura con il San Martin di San Juan in Primera Nacional (la Serie B argentina), in prestito dal Newell's Old Boys. Per l'attacco c'è sempre il profilo di Ernesto Starita dal Monopoli in entrata.