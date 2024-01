Verso Avellino - Juve Stabia: Pagliuca squalificato per tre turni Non espulso nell'ultimo match, stop causato da quanto accaduto al rientro negli spogliatoi

Guido Pagliuca è stato squalificato per tre turni dal giudice sportivo della Lega Pro. Il tecnico della Juve Stabia non sarà in panchina al "Partenio-Lombardi" per il derby contro l'Avellino in programma sabato (ore 20.45). Pagliuca non è stato espulso nel match contro il Monterosi Tuscia, ma è stato squalificato per "condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore" al rientro negli spogliatoi: ecco quanto definito nelle decisioni del giudice sportivo.

Dal comunicato della Lega Pro

Squalifica per tre gare effettive - Pagliuca Guido (Juve Stabia) "per avere, al termine della gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, tenuto una condotta violenta nei confronti di un proprio calciatore in quanto lo colpiva con uno schiaffo al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S. valutate le modalità complessiva della condotta e la gravità della condotta tenuta e considerato che non risultano conseguenze a carico del calciatore colpito (r. proc. fed.)."