Avellino: come cambia la rosa nella sessione invernale reparto per reparto I calciatori in prestito, i volti nuovi, le possibilità a gennaio, le durate contrattuali

Un accordo, quello con Daniele Liotti, già prima dell'avvio della sessione invernale di calciomercato, poi l'acquisto di Antonio De Cristofaro dal Picerno con il centrocampista subito prezioso nel match di Latina, ora l'arrivo di Manuel Llano, colpo a sorpresa dall'Argentina: l'Avellino ha definito la terza operazione per la seconda parte della stagione inserendo anche un esterno destro a tutta fascia per il 3-5-2, nativo di Rosario, classe '99, reduce dall'avventura in Primera Nacional (Serie B argentina) con il San Martin di San Juan da calciatore del Newell's Old Boys in prestito. C'è stata anche un'uscita dalla rosa. Felice D'Amico, fuori lista in campionato per lasciare spazio a Federico Casarini, si è trasferito in prestito al Fiorenzuola ed è diventato il quarto calciatore ceduto a titolo temporaneo dall'Avellino nella stagione 2023/2024.

Starita sempre vicino, occhio alle pedine in uscita

In entrata si confermano i rumors legati al profilo di Ernesto Starita, sempre vicino all'approdo in Irpinia dal Monopoli. Nel caso di un nuovo acquisto, in virtù della lista dei 24 dopo mesi con due pedine out dall'elenco, la società irpina punta a definire le cessioni (in prestito o a titolo definitivo) per evitare di ritrovarsi nuovi fuori lista, ancora più pesanti vista l'uscita di scena dalla Coppa Italia di Serie C, competizione in cui erano utilizzabili. In basso, nel dettaglio, i particolari dai vari reparti della rosa con le durate contrattuali.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Ghidotti (2024, in prestito dal Como),Pane (2026), Pizzella

Difensori

Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Cancellotti (2025), Mulè (2026), Falbo (2024, opzione), Cionek (2025), Rigione (2026), Nosegbe-Susko (under)

Volti nuovi: Liotti (2025)

Ceduti in prestito: Illanes (2025) alla Carrarese, Rizzo (2025) all'Audace Cerignola, Aya (2025) alla Casertana

Centrocampisti

Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Maisto (2026), Palmiero (2025, opzione 2026), Pezzella (2026), Sannipoli (2026), Armellino (2025)

Casarini (2024)

Volti nuovi: De Cristofaro (2026), Llano

Fuori lista: Mazzocco (2025)