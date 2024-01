L'arbitro di Avellino - Juve Stabia: pronto per il terzo derby campano Due precedenti con i lupi, due vittorie per i biancoverdi con il capitolino

La gara Avellino - Juve Stabia, valida per la ventunesima giornata del girone C di Serie C e in programma sabato (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi", sarà diretta da Mario Perri della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti, Mattia Regattieri della sezione di Reggio Emilia e Franco Iacovacci della sezione di Latina, con Giorgio Vergaro della sezione di Bari quarto ufficiale.

Perri al terzo derby campano in stagione

Perri ha già diretto un match dell'Avellino in stagione, la gara vinta dai lupi al "Pinto" contro la Casertana (0-2) e sarà il terzo derby campano per il fischietto capitolino visto che ha arbitrato anche Turris - Benevento 3-1 del 3 settembre scorso. L'altro precedente con gli irpini è il 3-2 biancoverde a Francavilla Fontana del 22 ottobre 2022. Per la Juve Stabia, invece, una vittoria e una sconfitta: 1-0 gialloblu sul Bisceglie (Serie C, primo novembre 2020) e il 3-0 dell'Audace Cerignola sulle vespe nel primo turno playoff 2023.

Le designazioni arbitrali

Serie C - Girone C

Ventunesima Giornata

Audace Cerignola - Sorrento: Emmanuele

Avellino - Juve Stabia: Perri

Casertana - ACR Messina: Andreano

Catania - Brindisi: Cherchi

Giugliano - Foggia: Mucera

Monterosi Tuscia - Monopoli: Vingo

Potenza - Latina: Diop

Taranto - Picerno: Crezzini

Turris - Crotone: Ubaldi

Virtus Francavilla - Benevento: Pezzopane