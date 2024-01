LIVE | Avellino - Juve Stabia: Pazienza presenta il match Conferenza stampa per il tecnico biancoverde al "Partenio-Lombardi"

"La squadra arriva al match contro una squadra prima non per caso, che ha una classifica importante. - ha spiegato il tecnico dell'Avellino, Michele Pazienza - Dall'altra parte troverà una squadra che ha subito detto l'obiettivo e che vuole portare a termine le ambizioni. La Juve Stabia è forte dal punto di vista fisico e ha qualità. Ci vuole una prestazione super, piena di sacrificio, con personalità".

"La squadra è pronta a tutte le situazioni. La Juve Stabia ha caratteristiche diverse. È vero che dormo meno, significa che ho scelte in più. Mi sento più forte, ho più possibilità di intervenire. Domani dovremo presentarci con tanta decisione perché affronteremo una squadra tosta".

"Varela sta molto meglio, non l'abbiamo rischiato a Latina. Benedetti ha ancora qualche fastidio. Valuteremo tutto nel pomeriggio. Russo ha ripreso la preparazione in campo, ma si punta alla prossima settimana. Gori non è al top, ma sta cominciando a crescere. Llano si è presentato con una buona condizione. Liotti sta crescendo in termini fisici, ci voleva un po' di tempo dopo gli ultimi mesi".

Anteprima - Alle 11 via alla conferenza di Michele Pazienza. Il tecnico dell'Avellino presenterà il match che vedrà i lupi ospitare la Juve Stabia domani sera (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi". Lupi chiamati alla continuità nel 2024 e nel rilancio casalingo.