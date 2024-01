Il doppio ex Morero: "Avellino costruito per vincere, Juve Stabia bel gruppo" L'ex difensore è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

Santiago Morero è intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel. Da doppio ex l'argentino ha presentato così Avellino - Juve Stabia: "Ho avuto la fortuna di giocare in entrambe le squadre ed esserne il capitano. Ho legami e rapporti con le due società, ma con l'ultima, in quella di Avellino, c'è stata un'avventura più lunga, con più emozioni. L'Avellino è stato costruito per vincere il campionato, ma la Juve Stabia è stata definita con un bel mix tra giovani ed esperti. Credo che abbia un grandissimo allenatore che fa giocare la squadra molto bene. Non è prima in classifica per caso. Sarà una bella partita, che vinca il migliore. Dai, speriamo che sia un campionato buono per entrambe tra promozione diretta e playoff".

"Conta questo match e forse la reazione in quello successivo"

"Logicamente quando pareggi da un doppio vantaggio e capita a maggior ragione nel recupero non è piacevole. - ha aggiunto Morero sul 2-2 tra la Juve Stabia e il Monterosi Tuscia - I primi minuti saranno importantissimi per le due squadre. Per la Juve Stabia non perdere significherebbe tenere a distanza l'Avellino e per gli irpini vale come scontro diretto decisivo in chiave primo posto. La partita fondamentale è questa e magari quella successiva".