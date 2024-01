Avellino: altra pedina in prestito, obiettivo continuità per un centrocampista Accordo a titolo temporaneo e nuova uscita dalla rosa biancoverde nella sessione invernale

Francesco Maisto vivrà la seconda parte di stagione al Potenza. Accordo per il trasferimento a titolo temporaneo tra l'Avellino e il club lucano. il centrocampista chiuderà in prestito il campionato di Serie C 2023/2024. Prosegue il percorso in uscita nell'equilibrio con le entrate nella rosa biancoverde. Maisto è legato all'Avellino con un contratto in scadenza il 30 giugno 2026: occasione in rossoblu per trovare continuità.

La rosa reparto per reparto

Portieri

Ghidotti (2024, in prestito dal Como), Pane (2026), Pizzella

Difensori

Ricciardi (2024), Tito (2024), Benedetti (2025), Cancellotti (2025), Mulè (2026), Cionek (2025), Rigione (2026), Nosegbe-Susko (under)

Volti nuovi: Liotti (2025)

Ceduti in prestito: Illanes (2025) alla Carrarese, Rizzo (2025) all'Audace Cerignola, Aya (2025) alla Casertana, Falbo (2025) al Brindisi

Centrocampisti

Dall'Oglio (2025), D'Angelo (2025), Palmiero (2025, opzione 2026), Pezzella (2026), Sannipoli (2026), Armellino (2025)

Volti nuovi: De Cristofaro (2026), Llano

Ceduti in prestito: Maisto (2026) al Potenza

Fuori lista: Mazzocco (2025)