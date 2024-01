VIDEO | Avellino - Juve Stabia: "Partenio" da 3573 posti, caccia al biglietto È la vigilia del big match tra i biancoverdi e i gialloblu. La voce dei tifosi verso la sfida

Al botteghino dello stadio "Partenio-Lombardi" caccia al biglietto, a partire dalle 16, per assistere dagli spalti dell'impianto sportivo di Contrada Zoccolari alla sfida tra l'Avellino e la Juve Stabia, in programma domani sera (ore 20.45) e valida per la ventunesimo turno del campionato di Serie C (girone C). Capienza da 3573 posti con 1300 spettatori in più (400 in Tribuna Terminio, 900 in Montevergine), con la Curva Sud chiusa come da provvedimento del giudice sportivo della Lega Pro per quanto accaduto in Benevento - Avellino, ma rispetto a quanto immaginato lungo la settimana gli abbonati in curva possono accedere allo stadio in un altro settore acquistando il titolo di ingresso per una delle due tribune. Il pubblico biancoverde ha raggiunto lo stadio per il tagliando utile all'accesso e seguire dal vivo il big match che vale tantissimo nella corsa al primo posto per la squadra di Michele Pazienza a 6 punti dalla capolista Juve Stabia.

Il comunicato

"È partita questo pomeriggio, venerdì 12 gennaio, alle ore 16:00, la prevendita in vista del match tra Avellino e Juve Stabia che verrà disputato sabato 13 gennaio 2024 alle ore 20:45 presso lo stadio Partenio - Lombardi di Avellino e valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie C Now, Girone C.

Come Acquistare i Biglietti - È possibile acquistare i biglietti della gara Avellino - Juve Stabia presso la biglietteria dello stadio Partenio - Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2. Il botteghino del Partenio - Lombardi osserverà i seguenti orari di apertura: venerdì 12 gennaio dalle ore 16:00 alle 20:00; sabato 13 gennaio (giorno gara) dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 19:00.

I costi dei biglietti saranno i seguenti:

Tribuna Montevergine Laterale: • adulti: 33 euro • ridotto: 25 • ridotto under: 20

Tribuna Terminio: • adulti: 23 euro • ridotto: 18 euro • ridotto under: 15

Under 12 (nati dopo l’1/1/2011)

I bambini nati dal 2018 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio. I biglietti ridotti sono riservati riservato agli over 65 (nati prima del 31/12/1958), agli under 20 (nati dall’ 1/1/2003 al 31/12/2010) e alle donne".