Avellino - Juve Stabia 2-2, Tarantino: "Grande emozione. Mignanelli leader" Il commento del vice allenatore delle vespe nel post-gara

"Devo fare nuovamente i complimenti ai ragazzi. Mi devo ancora riprendere dall’emozione del secondo gol di Mignanelli". Così il vice allenatore della Juve Stabia, Nazzareno Tarantino, in panchina al posto dello squalificato Guido Pagliuca, al termine di Avellino - Juve Stabia 2-2: "I ragazzi hanno meritato il pari e abbiamo dimostrato quanto valiamo. Eravamo feriti per quello che era successo con il Monterosi. La squadra è consapevole delle proprie armi, della nostra forza. Ci vuole umiltà e abbiamo dimostrato quello che stiamo facendo da settimane. Mi calmo da solo. Sono tranquillo, forse anche troppo. Col mister ho un grande rapporto. Quando è fuori triplichiamo le energie e l’abbiamo dimostrato oggi. Mignanelli? Non saprei perché non ha reso ad Avellino. Sono annate, è il capitano con Gerbo ed è un leader del gruppo. Le motivazioni fanno la differenza. Eravamo reduci da una settimana particolare con una ferita ancora aperta e quella ferita lì ci ha dati una spinta in più per fare questa prestazione e ottenere questo risultato".