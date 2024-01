Avellino: un attaccante salterà il match col Foggia Tre pedine biancoverdi nell'elenco dei calciatori in diffida verso la sfida dello "Zaccheria"

Cosimo Patierno non sarà a disposizione di Michele Pazienza per la sfida Foggia-Avellino, in programma sabato (ore 20.45) allo stadio "Pino Zaccheria" e valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C (girone C). L'attaccante di Bitonto ha rimediato la quinta ammonizione stagionale nel match pareggiato con la Juve Stabia (2-2) e che porta a un turno di squalifica da scontare nella prossima giornata. Nella sfida con le vespe ammoniti anche Sonny D'Angelo, Daniele Liotti e Luca Palmiero: per il centrocampista è il quarto giallo e l'ex Pescara entra nell'elenco dei calciatori in diffida (alla prossima ammonizione sarà turno di stop) che vedeva già la presenza di Marco Armellino e Fabio Tito. Nel frattempo è attesa anche per le valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, chiamata a individuare "adeguate misure di rigore" per Foggia-Avellino. L'ONMS ha invitato Lega Pro e CONI a interessare le società per non far avviare la vendita dei biglietti.