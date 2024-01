Foggia-Avellino 1-3, Pazienza: "Avvio difficile, reazione da grande squadra" Il commento del tecnico biancoverde dopo il blitz allo "Zaccheria"

Al termine della gara dello "Zaccheria" vinta 3-1 dall'Avellino ha parlato il tecnico irpino Michele Pazienza. “La squadra ha affrontato situazioni difficili in avvio e in pochi minuti si è ripresa, mostrando una straordinaria reazione. Nel secondo tempo abbiamo gestito bene la partita e concretizzato le opportunità create. Complessivamente, sono soddisfatto di quanto visto nei 95 minuti. Altre squadre, forse, avrebbero potuto avere delle difficoltà a gestire la situazione di stasera, specialmente dopo i primi cinque minuti, trovandosi in uno stadio così, contro una squadra con un prestigioso blasone come il Foggia. Tuttavia, i miei ragazzi sono stati notevoli nel rimanere concentrati sulla partita e nel risolvere le difficoltà. Hanno dimostrato freddezza nel rimanere competitivi e nel riportare la partita sotto controllo. Questo contribuisce notevolmente a valorizzare la prestazione che hanno offerto oggi. Unica nota stonata l'infortunio di Armellino, vedremo gli esami cosa ci diranno".