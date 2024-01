Addio a Musiello: vinse il premio Chevron con l'Avellino nel 1976 Capocannoniere con 18 gol come Pruzzo, ma con un solo rigore rispetto ai tre del genoano

Sono ore di lutto nel calcio italiano per la morte di Gigi Riva, ma anche per la scomparsa di Giuliano Musiello, calciatore dell'Avellino nella stagione di Serie B 1975/1976 e capocannoniere in quel torneo cadetto in compagnia di Roberto Pruzzo. Diciotto gol con un solo rigore rispetto ai tre realizzati dall'attaccante del Genoa: per questo motivo Musiello vinse da tesserato biancoverde il premio Chevron per la Serie B 1976. Al termine del campionato si trasferì alla Roma per un biennio prima del trasferimento al Genoa, l'operazione che portò Pruzzo in giallorosso. In carriera Musiello ha indossato anche le maglie di Spal, Atalanta, Juventus, Hellas Verona, Foggia, Novara, Ravenna, Cuneo e Savona con una presenza nella Nazionale Under 21.

Foto: pagina ufficiale Facebook Musiello Saluzzo Calcio Femminile