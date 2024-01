Avellino: subito Frascatore. Quei due match con Pazienza a Reggio Emilia Il tecnico e il difensore hanno condiviso un'avventura in carriera

Ultimo allenamento a porte aperte, con stampa e tifosi in Tribuna Montevergine, da domani, a partire dalle 15.30 il "Partenio-Lombardi" sarà a porte chiuse per l'Avellino con una seduta nei pomeriggi fino a domenica, giorno della rinifitura verso la gara casalinga con il Sorrento, in programma lunedì (ore 20.45).

Hanno giocato insieme alla Reggiana

In mattinata primo allenamento per Paolo Frascatore con i nuovi compagni di squadra. Nella giornata di ieri il difensore capitolino ha salutato la Turris e già in serata era ad Avellino per mettersi subito a disposizione di Michele Pazienza. I percorsi in carriera di Frascatore e del tecnico di San Severo si erano già incrociati. Per due volte hanno giocato insieme nella Reggiana, nella stagione 2015/2016 (Giana Erminio - Reggiana 1-1, il 7 febbraio 2016 e Reggiana - Mantova 1-1, il 13 febbraio 2016) nel girone A di Lega Pro. Proprio dopo quella partita un infortunio costrinse Frascatore a restare out fino al termine della stagione, mentre per Pazienza l'avventura a Reggio Emilia si sarebbe poi conclusa nel mese di marzo verso l'ultima annata da calciatore vissuta a Manfredonia in Serie D (2016/2017).

Ricarica fisica per il gruppo

Dal campo la novità di Frascatore, prima in gruppo, poi a parte per entrare passo dopo passo nella preparazione biancoverde. Ancora out Salvatore Pezzella, gestione per Gabriele Gori e altre pedine con Marco Armellino a caccia dello sprint utile per essere davvero a disposizione nel prossimo turno di campionato.