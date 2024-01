Avellino tra campo e mercato: le ultime verso la gara con il Sorrento Rush finale della sessione invernale: l'obiettivo di evitare fuori lista

L'Avellino è al lavoro per la sfida con il Sorrento. Lunedì (ore 20.45) i lupi ospiteranno i costieri al "Partenio-Lombardi" che per la prima volta in stagione avrà la capienza di 9mila posti. La squadra di Michele Pazienza ripartirà dall'ulteriore successo in trasferta, ottenuto a Foggia (1-3) sabato scorso, ma è chiamato a invertire la tendenza per i risultati casalinghi in campionato. La doppietta dell'ex Daniele Mignanelli, con il secondo gol firmato su punizione in pieno recupero, ha negato all'Avellino di ritrovare una vittoria al "Partenio-Lombardi" che per i match validi per il girone C manca dal 25 ottobre scorso, dall'1-0 sull'Audace Cerignola con un gol di Manuel Ricciardi negli ultimi secondi della sfida.

Ballottaggio Gori-Patierno

Cosimo Patierno torna a disposizione dopo il turno di squalifica scontato allo "Zaccheria". Gabriele Gori, protagonista in terra pugliese, è in recupero da un avvio di una settimana di gestione fisica. Salvatore Pezzella non era in gruppo nelle prime sedute, mentre Marco Armellino va a caccia dello sprint verso il monday night. L'infortunio alla caviglia destra, che aveva determinato fasciatura e ghiaccio all'intervallo di Foggia-Avellino, non ha negato al centrocampista di ritrovare il sintetico già alla ripresa della preparazione, ma sarà davvero a disposizione di Pazienza solo con la certezza di non incorrere in un altro stop forzato.

Frascatore subito pronto, Casarini in uscita

Paolo Frascatore ha fatto rapidamente ingresso nel gruppo biancoverde e diventa un'alternativa per il trio difensivo da schierare contro il Sorrento. Nelle gerarchie il capitolino, acquistato dalla Turris, ha preso il posto di Simone Benedetti, costretto all'operazione al ginocchio destro e da stagione finita. Dal mercato si conferma la prospettiva di una seconda punta da aggiungere al reparto avanzato con Federico Casarini in uscita e che determinerebbe la casella vuota per il nuovo acquisto, ultimo per l'elenco dei 24 da presentare alla Lega Pro per il campionato. L'Avellino punta a evitare nuovi fuori lista da febbraio fino al termine della stagione.