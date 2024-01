Avellino: la nuova capienza del "Partenio-Lombardi" per la sfida con il Sorrento L'altalena tra provvedimenti e lavori effettuati: primo match con più posti nell'impianto sportivo

Si avvicina il prossimo match casalingo dell'Avellino. Lunedì, con calcio d'inizio alle 20.45, i lupi ospiteranno il Sorrento con un "Partenio-Lombardi" da 9000 posti (500 nel settore ospiti). Per la prima volta in stagione l'Avellino scenderà in campo con questa capienza per l'impianto sportivo di contrada Zoccolari. Dopo la prima ordinanza in deroga firmata dal sindaco del capoluogo irpino, Gianluca Festa, per un solo match, quello con il Monterosi Tuscia, i lavori tra Curva Sud e Tribuna Terminio, l'installazione di nuove sedute individuali nelle due tribune in avvio del 2024 e il provvedimento di chiusura della Curva Sud per la gara contro la Juve Stabia, il "Partenio-Lombardi" avrà finalmente una capienza da 5500 posti nella Sud, di 2200 in Montevergine, di 800 in Terminio e di 500 nel settore ospiti.

Ultimo giorno per gli abbonamenti del girone di ritorno

A questo dettaglio per le diverse aree dello stadio va aggiunto quello relativo agli abbonamenti: 4588 sottoscritti in estate e se ne aggiungono circa 350 per il girone di ritorno. C'è tempo fino alle 19, termine ultimo per la campagna abbonamenti relativa al girone di ritorno e riaperta il 17 gennaio per le ultime 8 gare casalinghe. Da domani sarà prevendita biglietti esclusivamente per il match con il Sorrento.