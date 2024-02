Avellino: 6 acquisti, una cessione, 6 in prestito. Ecco la lista dei 24 A luglio torneranno 9 calciatori in Irpinia. È la vigilia della sfida contro il Monopoli

La sessione invernale di calciomercato si è chiusa con l'Avellino che ha raggiunto l'obiettivo che si era posto dopo aver inserito Michele Rocca e Michele D'Ausilio, ovvero quello di presentarsi al termine della finestra con la rosa priva di calciatori non impiegabili a eccezione di Simone Benedetti (stagione finita per il difensore a causa dell'operazione al ginocchio destro a cui si è sottoposto mercoledì). L'Avellino ha ceduto a titolo definitivo Federico Casarini alla Turris e in extremis anche Sonny D'Angelo ha salutato il club irpino. L'opportunità Crotone ha convinto il siciliano che si è trasferito in Calabria con la formula del prestito.

A luglio torneranno 9 calciatori

L'elenco dei 24 + 1 (Antonio Pizzella) è completa. Sono 6 le pedine girate in prestito nella sessione invernale: con D'Angelo anche Luca Falbo, Francesco Maisto, Daniel Sannipoli, Davide Mazzocco e Felice D'Amico che torneranno a luglio ad Avellino al pari di Julian Illanes, Agostino Rizzo e Ramzi Aya.

La lista dei 24 + 1

Portieri: Ghidotti, Pane, Pizzella*

Difensori: Ricciardi, Tito, Cancellotti, Mulè, Cionek, Rigione, Liotti, Lllano, Frascatore

Centrocampisti: Dall'Oglio, Palmiero, Armellino, Pezzella, De Cristofaro, Rocca

Attaccanti: Russo, Marconi, Patierno, L. Varela, Sgarbi, Gori, D'Ausilio

Under: Nosegbe-Susko*, Tozaj*

Fuori lista: Benedetti

Le durate contrattuali, acquisti, cessioni, prestiti e gli accordi

Portieri

Ghidotti (2024, in prestito dal Como), Pane (2026), Pizzella

Difensori

Ricciardi (2024), Tito (2024), Cancellotti (2025), Mulè (2026), Cionek (2025), Rigione (2026), Nosegbe-Susko (under)

Acquisti: Liotti (2025), Llano (2025), Frascatore (2026)

Ceduti in prestito: Illanes (2025) alla Carrarese, Rizzo (2025) all'Audace Cerignola, Aya (2025) alla Casertana, Falbo (2025) al Brindisi

Fuori lista: Benedetti (2025)

Centrocampisti

Dall'Oglio (2025), Palmiero (2025, opzione 2026), Armellino (2025), Pezzella (2026)

Acquisti: De Cristofaro (2026), Rocca (2026)

Ceduti in prestito: Maisto (2026) al Potenza, Sannipoli (2026) al Pineto, Mazzocco (2025) al Latina, D'Angelo (2025) al Crotone

Ceduti a titolo definitivo: Casarini (2024) alla Turris

Attaccanti

Russo (2025), Marconi (2025), Patierno (2025, opzione 2026), L. Varela (2025), Sgarbi (2024, in prestito dal Napoli), Gori (2026), Tozaj (under)

Acquisti: D'Ausilio (2026)

Ceduti in prestito: D'Amico (2026) al Fiorenzuola