Avellino: le ultime su Varela, Ricciardi, Tozaj e Pezzella Allenamento in mattinata al "Partenio-Lombardi": domenica la sfida col Messina

Due sedute a porte aperte, ieri pomeriggio e in mattinata, da domani lavoro lontano da occhi indiscreti verso la prova senza appello contro l'ACR Messina. L'Avellino è chiamato alla svolta casalinga se vuole davvero costruire un percorso da prima della classe. Dopo 24 turni i biancoverdi guidano nettamente la classifica dei risultati in trasferta, sono solo dodicesimi in quella del percorso casalingo tra le 20 partecipanti al girone C di Serie C. La squadra di Michele Pazienza riparte dal terzo posto dopo il recupero Picerno-Catania che ha garantito tre punti ai lucani, ora secondi. L'1-0 del Picerno sugli etnei ha confermato, invece, le difficoltà dei rossazzurri anche nella seconda parte del campionato.

Un solo calciatore lontano dal gruppo, ma per gestione

Salvatore Pezzella è tornato pienamente in gruppo. Ormai l'infortunio è alle spalle e il centrocampista rientra nelle soluzioni di Pazienza. Manuel Ricciardi ha sviluppato, invece, lavoro differenziato in compagnia di Fabio Tito, con corsa a bordocampo nella prima seduta settimanale. C'era anche Enis Tozaj sul terreno di gioco per una seduta personalizzata. Il solo Ignacio Lores Varela è rimasto ai box in apertura di settimana, ma per semplice gestione. Rientro a Torino, invece, per Simone Benedetti, reduce dall'intervento al menisco del ginocchio destro: il difensore tornerà in Irpinia nei prossimi giorni per iniziare il percorso di recupero dall'operazione.