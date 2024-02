Avellino: modulo 4-3-3 e il jolly D'Ausilio, lo scenario verso il derby Lunedì (ore 20.45) la gara contro la Casertana al "Partenio-Lombardi"

Senza tre pedine per infortunio e un calciatore fermato dal giudice sportivo per un turno senza dimenticare il lungodegente, Simone Benedetti: si presenta così la rosa dell'Avellino verso il derby con la Casertana, in programma lunedì (ore 20.45) al "Partenio-Lombardi". Jacopo Dall'Oglio, fermato da una lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro, in compagnia di Ignacio Lores Varela ed Enis Tozaj, non era nell'elenco dei convocati per la gara del "Viviani" contro il Potenza e si prefigura la medesima condizione per la ventisettesima giornata con tre calciatori ai box.

L'idea di ripartire dal sistema presentato nella ripresa a Potenza

A questi si aggiunge Michele Marconi, espulso dalla panchina per proteste mercoledì sera e che sconterà la giornata di squalifica nel Monday Night contro i falchetti, reduci dalla vittoria (4-3) contro il Monterosi Tuscia. Il sistema di gioco che aveva consentito il pari e il sorpasso contro i lucani, il 4-3-3 con l'ingresso di Michele D'Ausilio e Antonio De Cristofaro, potrebbe essere la soluzione utilizzata da Michele Pazienza sin dai primi minuti del match contro la Casertana.