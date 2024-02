Avellino agli ottavi di finale della Viareggio Cup: ecco l'avversaria Martedì il ritorno in campo della squadra allenata da Biancolino

L'Avellino ha conquistato il pass per la fase ad eliminazione diretta alla Viareggio Cup 2024 battendo le Jovenes Promesas con il risultato di 3-0. La squadra under 18, allenata da Raffaele Biancolino, affronterà i nigeriani del Beyond Limits alle 15 di martedì, giorno di tutti gli ottavi di finale, al campo sportivo "Ricortola" di Marina di Massa.

Le gare in programma

Viareggio Cup

Ottavi di Finale (martedì 20/2)

Fiorentina - Mavlon ("Viola Park" di Bagno a Ripoli - ore 15)

Rappresentativa Serie D - Ibrachina ("Masini" di S. Croce sull'Arno - ore 15)

Beyond Limits - Avellino ("Ricortola" di Marina di Massa - ore 15)

Honved - Imolese ("Bibolini" di Lerici - ore 15)

Sassuolo - CN Brazzaville ("Cavanis" di Capezzano - ore 15)

Ojodu City - Westchester City ("Marco Polo SC" di Viareggio - ore 14.30)

Torino - Lucchese ("Biagioli" di Empoli - ore 15)

Rukh - Alex Trasnfiguration ("Pedonese" di M. di Pietrasanta - ore 15)