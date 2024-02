Avellino: ufficiali due squalifiche, turno di stop da scontare a Cerignola I provvedimenti del giudice sportivo: Pazienza senza due centrocampisti al "Monterisi"

Antonio De Cristofaro e Marco Armellino non saranno a disposizione di Michele Pazienza per la gara in cui l'Avellino sarà ospite dell'Audace Cerignola domenica (ore 18.30) al "Monterisi" e che sarà diretta da Ermes Fabrizio Cavaliere della sezione di Paola. Un turno di stop per i due centrocampisti: nell'ultimo match giocato dai lupi, l'1-1 con il Monterosi Tuscia al "Bonolis" di Teramo, De Cristofaro è stato espulso per doppia ammonizione, mentre Armellino ha rimediato il quinto giallo in campionato che ha determinato la squalifica per una giornata nel girone C. Ottava ammonizione per Lorenzo Sgarbi e sono tre i biancoverdi nell'elenco dei calciatori in diffida: Tommaso Cancellotti (9), Manuel Ricciardi (4) e Fabio Tito (4).