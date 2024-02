Avellino: l'incognita Patierno e l'attesa per i recuperi Domenica la sfida a Cerignola, poi il Catania e la trasferta a Francavilla Fontana

Ripresa della preparazione per l'Avellino. Nel pomeriggio i lupi hanno sviluppato la prima seduta di allenamento al "Partenio-Lombardi" dopo il pari con il Monterosi Tuscia e verso la seconda gara consecutiva in trasferta. Domenica (ore 18.30) gli irpini saranno ospiti dell'Audace Cerignola.

Audace Cerignola, Catania e Virtus Francavilla in 7 giorni

Cosimo Patierno non sarà a disposizione di Michele Pazienza per la prossima gara a causa dell'infortunio alla coscia destra rimediato domenica scorsa, nel primo tempo di Monterosi-Avellino e gli esami strumentali chiariranno i tempi di recupero. Assente nel primo allenamento settimanale, per Patierno si prefigura lo stop per almeno tre giornate di campionato in virtù anche del turno infrasettimanale (domenica a Cerignola, mercoledì 6 con il Catania al "Partenio-Lombardi" e domenica 10 a Francavilla Fontana).

Gruppo tra gestione e pedine da lavoro differenziato

A Cerignola il tecnico di San Severo non potrà contare nemmeno su Marco Armellino e Antonio De Cristofaro, squalificati per un turno dal giudice sportivo. Differenziato per Fabio Tito, Jacopo Dall'Oglio ed Enis Tozaj, lavoro a parte nell'ultima fase dell'allenamento anche per Gabriele Gori e gestione per Michele Rocca e Daniele Liotti.