Turris-Avellino: Pazienza senza un esterno al "Liguori" Novità dalla lista diramata alla vigilia della sfida del "Liguori"

Manuel Ricciardi non è nell'elenco dei convocati diramato da Michele Pazienza per la sfida che vedrà l'Avellino ospite della Turris domani (ore 20.45) al "Liguori". L'esterno capitolino aveva accusato un fastidio muscolare nei giorni scorsi e gli esami strumentali hanno certificato una elongazione al muscolo semitendinoso della coscia destra. Terapie per Ricciardi che salterà Turris-Avellino al pari dei lungodegenti, Ignacio Lores Varela e Simone Benedetti.

I convocati

Portieri: Pane, Pizzella, Ghidotti

Difensori: Tito, Mulè, Cancellotti, Rigione, Cionek, Frascatore, Llano, Liotti

Centrocampisti: Palmiero, Armellino, Dall’Oglio, De Cristofaro, Pezzella, Rocca

Attaccanti: D'Ausilio, Patierno, Russo, Sgarbi, Marconi, Gori, Tozaj