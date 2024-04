Taranto-Avellino 1-0, Patierno: "Dobbiamo restare tranquilli" L'attaccante biancoverde: "Non dobbiamo rovinare quanto di buono fatto fin qui"

"Il Taranto ha capitalizzato l'occasione che ha avuto". Così Cosimo Patierno si è espresso sul match perso dall'Avellino a Taranto (1-0): " Non ricordo altre chance per loro. Avevamo la gara in mano, forse con la cattiveria in più, messa nei momenti decisivi, hanno trovato il vantaggio e il gol vittoria. - ha spiegato l'attaccante biancoverde - Gli errori? Forse potevamo fare meglio in attacco con soluzioni a due tocchi per la manovra, ma dobbiamo stare tranquilli e non dobbiamo rovinare quanto fatto fin qui. Sapevamo del valore dell'ultima gara di campionato anche prima del match di questa sera e faremo di tutto per centrare il secondo posto. Il ko? Sono gare che ci possono far bene. Ritroveremo questa atmosfera nei playoff e analizzeremo tutto quanto mancato nel match con il Taranto sin dalle prossime ore. Testa a sabato per chiudere con il secondo posto”.