Avellino: il secondo posto passa per la gara col Crotone, come ripartono i lupi C'è anche il Taranto, a -4 dagli irpini e dal Benevento, ma con il nuovo ricorso sul -4

L'Avellino è rientrato da Taranto con i rimpianti di un match sviluppato male nel primo tempo e che ha visto in crescita i lupi nella ripresa, ma con il rammarico di un ultimo passaggio non centrato prima del gol subito. La rete di Simone Simeri al minuto 74 ha regalato la vittoria ai rossoblu e determinato la chiusura della striscia positiva per i biancoverdi.

Con una vittoria sabato sarà secondo posto per i lupi

Dopo tre vittorie consecutive ecco la sconfitta allo "Iacovone" per un secondo posto che da blindato è stato rimesso in discussione. Il Benevento ha battuto il Latina con il finale di 4-0 e ha riagganciato i lupi a quota 66. Negli scontri diretti l'Avellino è in vantaggio sui sanniti (1-0 all'andata e al ritorno) e, quindi, alla squadra di Pazienza toccherà vincere contro il Crotone (sabato alle 18.30 al "Partenio-Lombardi") per evitare calcoli e centrare la seconda posizione che per i playoff garantisce l'accesso diretto al secondo turno della fase nazionale, ovvero al quarto di finale promozione.

Occhio al Taranto e al ricorso sul -4

Al testa a testa con il Benevento si lega però anche il valore di classifica del Taranto. Sul campo la squadra guidata in panchina da Eziolino Capuano ha conquistato proprio 66 punti, ma pesa il -4 in classifica. Sulla penalizzazione il club ionico ha presentato il ricorso in ambito FIGC che è stato respinto e ne ha formulato un altro al Collegio di Garanzia del CONI. L'ex tecnico dell'Avellino ha presentato lo scenario dello slittamento dei playoff rispetto al calendario fissato nelle scorse settimane in attesa del responso sul ricorso presentato.

Gli allenamenti al "Partenio-Lombardi"

Lunedì ore 11 (porte aperte - Tribuna Montevergine)

Martedì ore 15.30 (porte chiuse)

Mercoledì ore 15.30 (porte chiuse)

Giovedì ore 15.30 (porte chiuse)

Venerdì ore 15.30 (porte chiuse)