Vicenza-Avellino 2-1, Patierno: "Ho dato tutto, l'obiettivo è ripartire subito" "Ci dispiace non aver regalato la qualificazione a tutti i tifosi arrivati fin qui"

"Ci dispiace, in questi 180 minuti siamo stati anche sfortunati". Così Cosimo Patierno si è espresso al termine di Vicenza-Avellino 2-1: "Ce la siamo giocata anche qui, ma con qualche tensione di troppo. - ha spiegato l'attaccante biancoverde - C'è rammarico, è andata come non volevamo. L'avvio di gara? L'approccio è stato giusto. Non abbiamo concesso tanto. Nei fatti, con due tiri il Vicenza ha fatto due gol. Abbiamo dato tutto ed è un peccato non poter andare avanti".

"Tante emozioni, ma anche tanti rimpianti"

"Mi dispiace, sono stato male in questo periodo. - ha aggiunto Patierno - Sono andato avanti con tante medicine, ma non voglio alibi. Ho dato sempre la mia disponibilità e ora puntiamo a staccare e a ripartire più forti di prima. La prima stagione ad Avellino? Mi ha lasciato tantissime emozioni con la consapevolezza di essere in una società solida con tifosi splendidi. Ci dispiace non aver regalato la qualificazione alla finale playoff a tutta la gente che è arrivata fin qui e che ci ho seguito ovunque".