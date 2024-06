VIDEO | Avellino: incontro tra la proprietà, la dirigenza e Pazienza. Le ultime Tre riunioni in poche ore: rilancio nella programmazione per il 2024/2025

Proseguono gli incontri in casa Avellino. Nella serata di ieri si è tenuto il primo tra il presidente Angelo Antonio D'Agostino e la dirigenza e, quindi, con Giorgio Perinetti, Luigi Condò e Pierfrancesco Strano. In mattinata ecco l'arrivo di Michele Pazienza prima per una rapida riunione con i dirigenti e poi anche con la proprietà nella sede di Montefalcione.

Accelerazione con riunioni fra ieri sera e stamattina

Briefing nella programmazione che prevede continuità per il progetto aperto l'estate scorsa con Perinetti direttore dell'area tecnica, Condò direttore sportivo e Strano responsabile dell'area scouting e aggiornato con il cambio in panchina operato nel settembre scorso con l'uscita di Massimo Rastelli e l'ingresso di Pazienza. Sul tavolo tutte le carte per il rilancio con l'obiettivo rinnovato della promozione in Serie B dopo una stagione chiusa con il secondo posto nel girone C di Serie C e in semifinale nel cammino playoff terminato con i rimpianti per l'evoluzione della doppia sfida con il Vicenza.