Serie C: Ancona escluso e niente ricorso. Quando sarà aggiunto l'ultimo club Gravina: "Prima estate senza ricorsi per l'ammissione ai campionati professionistici"

"Gli organici sono pronti già da fine giugno, avevamo assunto un impegno e l’abbiamo mantenuto": ecco il commento da parte del presidente federale, Gabriele Gravina, sulla ratifica in tempi record delle iscrizioni ai campionati professionstici 2024/2025 da parte del consiglio federale. L'Ancona non ha ottenuto la concessione della licenza per il torneo di Serie C e lascia una casella vuota, che sarà colmata dal Milan Under 23. È stato approvato il criterio dei ripescaggi che prevede al primo posto una seconda squadra del campionato di Serie A. Nel prossimo consiglio federale, in programma il 27 giugno, sarà definito l'ingresso della seconda squadra rossonera. Subito dopo, con organico definito, la Lega Pro potrà stilare l'elenco dei partecipanti ai tre gironi (sorteggio per Juventus, Atalanta e Milan con una seconda squadra in ogni raggruppamento).

"Altra seconda squadra? Motivo di vanto"

"C’è grande soddisfazione per aver messo in sicurezza il sistema. - ha aggiunto Gravina - Sarà la prima estate senza ricorsi per l’ammissione ai campionati. Mai nella storia del calcio italiano i campionati a inizio giugno erano stati ad organici completi ad eccezione del vuoto lasciato dall’Ancona, che sarà colmato entro il 27 giugno. Il fatto di non avere ricorsi ci tranquillizza e ci inorgoglisce per il grande impegno profuso. Se dovesse esserci un’altra seconda squadra (il Milan Under 23, ndr), sarebbe un ulteriore motivo di vanto e un segnale di qualità anche per il campionato di Lega Pro. Passeremmo nell’arco di due anni da una a tre seconde squadre".