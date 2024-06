Avellino: priorità tra i pali, lo scenario di mercato anche per il vice L'accelerazione dopo i primi contatti con gli incontri per i movimenti in entrata e in uscita

Lo sprint per Antony Iannarilli nella prossima settimana: sembra tutto pronto per l'accelerazione tra i pali con il settore portieri rivisto completamente. Nei giorni scorsi l'interesse dello Spezia e, quindi, la possibilità di una prosecuzione della carriera in Serie B, avrebbe potuto cambiare gli equilibri nella trattativa tra l'estremo difensore laziale, classe '90, e l'Avellino, ma l'aver anticipato le potenziali concorrenti sul profilo del portiere in uscita dalla Ternana ha posto il club irpino in posizione di netto vantaggio. Le parole di Stefano Capozucca hanno poi certificato la volontà di Iannarilli, quella di salutare le fere dopo 6 stagioni. Per il ruolo di vice spunta Filippo Perucchini: il bergamasco, classe '91, è reduce da un biennio all'Ancona e risulterà svincolato dal primo luglio a causa dell'esclusione dei marchigiani dalla Serie C.

Interesse per Salvemini, muro del Giugliano

L'Avellino si è posto l'obiettivo della continuità anche per la rosa, ma con l'obbligo di doverla sfoltire in virtù dei 31 tesserati con l'avvio della prossima stagione. Diverse pedine sono in uscita e in attacco la società biancoverde andrà a caccia di un profilo simile per caratteristiche a Lorenzo Sgarbi, rientrato al Napoli per fine prestito. Inoltre, per il reparto avanzato c'è l'interesse per Francesco Salvemini (11 gol in maglia Giugliano nell'ultima stagione) ma il club gialloblu ha alzato il muro sul primo tentativo degli irpini.