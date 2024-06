Serie C: ecco la seconda squadra che parteciperà al girone dell'Avellino Ufficialità nella terza serie nazionale con tre seconde squadre, una per raggruppamento

La Juventus Next Gen è la seconda squadra che parteciperà al girone C di Serie C e, quindi, sarà avversaria dell'Avellino. La Lega Pro ha pubblicato la formazione dei raggruppamenti con i bianconeri in quello meridionale (Atalanta Under 23 nel girone A e Milan Futuro nel girone B). La Juventus Next Gen sarà allenata da Paolo Montero, reduce dall'avventura con la Primavera della Vecchia Signora chiusa anche con due panchine in Serie A (ha diretto la prima squadra dopo l'addio tra la Juve e Massimiliano Allegri). Non ci sono precedenti tra la seconda squadra bianconera e i lupi, mentre sono globalmente 27 tra i club: 20 in Serie A e 7 in Coppa Italia nazionale.

Legnago Salus e Campobasso nel girone B

Con il numero di seconde squadre salito a tre con l'ingresso del Milan Futuro, il Campobasso e il Legnago Salus parteciperanno al girone B rispetto alla classica presenza rispettivamente nel C e nell'A.

La formazione dei gironi

Girone A: Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Atalanta U23, Caldiero Terme, Feralpisalò, Giana Erminio, L.R. Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense, Virtus Verona

Girone B: Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago Salus, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro

Girone C: ACR Messina, Audace Cerignola, Avellino, AZ Picerno, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris