Avellino, Patierno: "Nessun dubbio sul rinnovo" Le parole dell'attaccante biancoverde dopo aver completato l'esame di maturità

"Finalmente è finito questo esame, ho studiato in vacanza, altrimenti non l'avrei superato. Avevo più ansia oggi di quando sono chiamato a battere un rigore al 90', ma ci siamo tolti quest'altro peso e tra pochi giorni si ricomincia": così Cosimo Patierno all'uscita dall'Istituto Kennedy dove ha completato l'esame di maturità con Michele Rigione.

"Ultimi dettagli, poi testa al futuro"

"Dobbiamo incontrarci di nuovo, far correre quanto ormai passato e riprovarci con forza. - ha spiegato l'attaccante dell'Avellino - Il rinnovo? Potremmo ritrovarci già oggi a parlarne per sistemare le cose. Non ci sono mai stati dubbi. Ho sentito e letto tante cose, però sono rimasto in silenzio. C'era il mio agente che ci stava lavorando. Con questa società e con il presidente non c'era alcun problema. Non mi sono mai posto il problema di non proseguire il mio percorso ad Avellino. Mi godo gli ultimi giorni di vacanza e poi testa alla prossima stagione".

"Prometto come sempre il massimo impegno"

La rosa 2024/2025? Siamo in fase di mercato, stanno costruendo un'ottima squadra. La rabbia per i playoff? C'è e resterà per sempre. La promozione tramite i playoff era raggiungibile, ma è inutile piangerci addosso. Testa al futuro. Quanti gol? Non faccio promesse, ci sarà il massimo impegno dall'inizio alla fine".