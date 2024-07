Avellino: le novità nell'organigramma tecnico Si corre verso il raduno e il ritiro di San Gregorio Magno

Non c'è stata l'ufficializzazione tramite nota, ma Claudio Rapacioli è già nell'organigramma tecnico presente sul sito ufficiale dell'Avellino. Il club irpino ha inserito il nuovo allenatore dei portieri nello staff tecnico guidato da Michele Pazienza con la conferma di Antonio La Porta vice allenatore e di Leandro Zoila nel ruolo di preparatore atletico. All'elenco per la prima squadra si aggiunge Luigi Gennarelli, preparatore atletico, impegnato fino alla scorsa stagione con le squadre under.

Staff tecnico

Allenatore: Michele Pazienza

Allenatore in seconda: Antonio La Porta

Allenatore portieri: Claudio Rapacioli

Preparatore atletico: Leandro Zoila

Preparatore atletico: Luigi Gennarelli

Staff medico

Responsabile sanitario: Andrea Massa

Medico sociale - resp. rapp. strutture sanitarie: Carmine Blasi

Medico sociale: Luigi Napolitano

Fisioterapista: Pasquale Maglio

Massaggiatore: Alessandro Picariello

Consulente - nutrizionista: Angelo Luca Ruzza

Consulente - oculista: Cristian Pollio

Medico sociale: Enrico D'Andrea