Avellino, Pazienza: "Il calendario ci metterà subito alla prova" Il commento del tecnico biancoverde sul programma delle gare del girone C

"È un calendario che ci vede proiettati nell'immediato su quelli che sono gli aspetti da migliorare rispetto alla passata stagione". Così Michele Pazienza ha commentato il calendario del girone C di Serie C sui canali ufficiali social dell'Avellino. "Abbiamo riscontrato difficoltà contro quelle squadre che avevano obiettivi diversi dai nostri. È un calendario che ci metterà subito alla prova del nove per vedere se miglioreremo quelle cose negative che nella passata stagione ci hanno penalizzato".

"Ciclo di gare che ci pone subito un obiettivo"

"La nostra attenzione, il nostro focus deve andare su questi dettagli e il calendario ci ha messo subito sulla buona strada per andare a migliorare quegli aspetti che nella passata stagione ci hanno penalizzato e in cui ci siamo fatti trovare poco pronti perdendo punti importanti. Quindi, bisognerà partire forte e il calendario ci mette alla prova".