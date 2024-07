Avellino: ecco la scelta per la fascia sinistra Evoluzione di mercato per la rosa biancoverde verso il terzo test nel ritiro di San Gregorio Magno

Con l'addio a Fabio Tito, tra le pedine in uscita e fuori dal progetto tecnico, per la fascia sinistra l'Avellino è vicinissimo a chiudere l'operazione con il Perugia per l'arrivo di Damiano Cancellieri a titolo definitivo. Il club biancoverde vuole puntare sull'esterno mancino, classe 2001. La prima idea irpina era legata al profilo di Filippo Costa, ma con la conferma della posizione in stand-by tra il calciatore e il Vicenza, l'Avellino ha preferito accelerare con Cancellieri. Il capitolino è reduce da 18 mesi in maglia Perugia (prima 6 presenze in Serie B, poi 29 tra campionato e coppa in C con gli umbri). In precedenza era stato protagonista in maglia Monterosi Tuscia. Cancellieri è immaginato come il cambio in rotazione per Daniele Liotti. Sul calabrese si è espresso con decisione Michele Pazienza. Per Liotti ci sono alcune offerte, ma il tecnico vuole la conferma dell'ex Reggina nella rosa. Nel frattempo prendono forma le prime uscite dalla rosa dell'Avellino. Sonny D'Angelo ritroverà Piero Braglia: sarà cessione in prestito per il siciliano al club molisano.